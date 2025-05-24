Erdoğan, Dolmabahçe'de Colani ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed El Colani (Ahmed Şara) ile bir araya geldi.

Erdoğan, Colani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.