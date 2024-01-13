Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi: Güvenlik toplantısına başkanlık edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki Çalışma ofisine geldi.
Erdoğan’ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 9 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
Güncellenecek...