Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi: Güvenlik toplantısına başkanlık edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi.

Güncel 13.01.2024 14:20 Giriş: 13.01.2024 14:20

Güncelleme: 13.01.2024 14:33 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos