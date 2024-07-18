Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın görüşmede, suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak nitelediği aktarıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

ERDOĞAN, DEMOKRASİYE SALDIRI OLARAK NİTELEDİ

Erdoğan, Trump ile görüşmesinde suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın programlarına devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini belirttiği kaydedildi.

Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Ayrıca Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temenni etti.