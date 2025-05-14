Erdoğan, Donald Trump, Muhammed bin Selman ile Colani görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmet eş-Şara) Riyad'daki görüştü.

ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIYA ERDOĞAN DA KATILDI

Ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Colani, çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Colani ile bugün Suudi Arabistan'da kısa bir görüşme yapacağını dün bildirmişti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti" ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay verilmemişti.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz."