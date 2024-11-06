Erdoğan: Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti.
Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şunları söyledi: "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum."
Erdoğan, son olarak, "Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin…
"APTAL OLMA" YAZILI MEKTUBU TARTIŞMA YARATMIŞTI
Donald Trump, ABD Başkanı olduğu dönemde 9 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıkmıştı.
Mektupta Trump Erdoğan'a "İyi bir anlaşma yapalım! Binlerce insanın katlinden sorumlu olmak istemezsin ve ben de Türkiye'nin ekonomisini yok etmekten sorumlu olmak istemem - ki bunu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
"Senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım" diyen Trump, Erdoğan'a mektubunda "Harika bir anlaşma yapabilirsin" diyerek, "General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeyi kabul ediyor, geçmişte vermediği tavizleri verecek. Bana gönderdiği bir mektubu elimde tutuyorum" demişti.
Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Bunu doğru ve insancıl bir biçimde yapabilirsin" denilirken, "Sert adam olma. Aptal olma! Seni sonra arayacağım" ifadeleri yer almıştı.