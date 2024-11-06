Erdoğan: Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum."

Erdoğan, son olarak, "Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.



Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024