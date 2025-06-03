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Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Güncel
  • 03.06.2025 16:38
  • Giriş: 03.06.2025 16:38
  • Güncelleme: 03.06.2025 16:41
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (X)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabı üzerinden fotoğraf paylaşıldı.

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