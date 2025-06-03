Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabı üzerinden fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/FTtWsUpINa— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 3, 2025