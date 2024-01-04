Erdoğan duyurdu: AKP'nin İstanbul adayının açıklanacağı tarih belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İBB Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir, hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacaktır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Genel Merkezi'ne geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'e geçmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını bildirdi.

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı ile ilgili soruya Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir, hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacaktır" cevabını verdi.

ANKARA ADAYI AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı hakkındaki bir soruya Erdoğan, "Onu da Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta İstanbul'da açıklanacağını bildirdi.