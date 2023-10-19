Erdoğan duyurdu: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye'de, Gazze’deki Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için milli yas ilan edildi.

Kararı X hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" dedi.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.



Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir. pic.twitter.com/HDtVVfVUly — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023



Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan milli yas kararnamesinde ise şöyle denildi:



"İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.



Bilgilerini ve gereğini rica ederim."