Erdoğan: Eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük iddiasında değiliz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda açıklamalarda bulundu.

İktidarları döneminde eğitim kalitesini artırdıklarını savunan Erdoğan, buna karşın eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdükleri iddiasında olmadıklarını söyledi.

Teknolojil dönüşüme ilişkin değrlendirmelerde bulunan Erdoğan konuşması sırasında Hz. Ali'nin şu sözünü de anımsattı: "Çocuklarınınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin."

Erdoğan ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde olan ve eğitim bütçesinden aktarılan kaynaklarla tartışma konusu olan Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilere de teşekkür etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Milletin evine ve milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sizlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik kadar iz bırakan pek az meslek bulunuyor. Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki tüm öğretmenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendilerini her öğretmenler gününde milletçe hüzünle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Birazdan atama heyecanını yaşayacağız. Genç öğretmenlerimiz birikimleriyle ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran en önemli unsur malzemesinin de insan olması. Öğretmen öğrencisine sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda onun fikrini değiştirir ufkunu genişletir.

Teknolojinin hayatımızı çepeçevre kuşattığı bir çağda yaşıyoruz. Daha önce saatler, günler süren süren pek çok işi bugün saniyeler içinde yapabiliyoruz. Yapay zeka ile teknolojideki değişim baş döndürücü boyuta ulaştı. Sonunu kimsenin öngöremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hep birlikte yol alıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar ve sokaklar değil. Çocuklarımıza dijital okur-yazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor.

HZ. ALİ'NİN SÖZÜNÜ ANIMSATTI

Hz. Ali çocuk yetiştirenlere bakın hangi tavsiyede bulunuyor; 'Çocuklarınınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.'

Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum sınıflarımızda 70-80-90 öğrenci vardı. u anda resmi kurumlarda çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor.

23 yılda çok ciddi mesafe aldık, başarılı işlere imza attık ama eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük iddiasında değiliz."