Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da yaptığı konuşmada "1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi politikalarının sonuç veridğini söyledi.
Erdoğan, Kuala Lumpur’da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.
Erdoğan, "İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatında aldığımız payı 2'ye katladık. 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık" ifadesini kullandı.
"SAVUNMA SANAYİMİZ MALEZYA'DA BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTI"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Toplantımızın yeni ortaklıklara hizmet etmesini diliyorum. sayın başbakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye Malezya arasındaki bağların 500 yıllık köklü tarihi bulunuyor. Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edilmiştir.
Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza attı.
İki ülke arasındaki iktisadi iletişimin gelişiminde karşılıklı seyehatlerin etkili olduğuna inanıyoruz.
"İHRACATIMIZ 20 YILDA 20 KATTAN FAZLA ARTTI"
Yüzde 5 büyümeyi yakalayan az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatında aldığımız payı 2'ye katladık. 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız."