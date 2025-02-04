Erdoğan: Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 'Kadın iş gücüne katılma oranımızı 1.1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını çizmek isterim. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye’nin ekonomisini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği, müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu.

Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temaşa eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeniden inşa ettik.

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.

"EKONOMİ VE TİCARETTEKİ YOL HARİTAMIZI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi.

İkinci dünya savaşı sonrası kurulan iktisadi sistem bugün sancılı bir dönüşüm geçiriyor. Amerika ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak böylesne sarsıntılı konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekillde hesaplıyor adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş gücü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılıcak.

Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz"