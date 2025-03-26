Erdoğan: Ekonomiye yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

"AKP'de eski diye bir kavrama yer yoktur" diyen Erdoğan, görevlerin ve makamların geçici olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın sözleri, konuşmasının başında salondakiler tarafından sık sık sloganlarla kesildi.

Partisinin Türkiye'de "eşi benzeri görülmemiş hizmetler" sunduğunu öne süren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize yönelik husumetlerin bir kısmı çeşitli maskeler altında ülkeyi sömürenler soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyor. 23 yıl boyunca en büyük nefreti bunlardan gördük. Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı kimi zaman ülkemizdeki çeşitli grupları istismar eden grupların kuyruk acısı hâlâ bitmedi.

'EKONOMİYE YÖNELİK SABOTAJIN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK'

Geçtiğimiz 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımlar sağladıysak bunların ihanetlerine rağmen başardık. Siyasi mücadeleyle beceremediklerin ekonomiyi batırarak elde etme hesapları yapıyorlar. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz

Türkiye'nin kaderi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kaderi iç içe geçmiş ve tek vücut olmuştur. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerini kazandık. Ancak geçen yıl yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde arzu etmediğimiz neticeler aldık. Bir kısmı 2019 yılına uzanan belediyelerde yaşadığımız kayıpların hem şehirlerimize hem ülkemize getirdiği maliyetleri görüyorsunuz.

İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diplomayla başlayan bütün şehri ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son oprasyonla gün yüzüne çıktı. Tutarı 100 milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk dahil her türlü gayrımeşruluk ortaya çıkıyor. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen bilgilerle yargının isant ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunlar, kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmaya çalıştı.

Yolsuzluk operasyonuna neden olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin kendileridir. Yılsuzluk ve rüşvet parasının taksimatında anlaşmazlık çıkınca birileri yargıya olan biteni anlatmıştır. Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, paraşütle dipoloma sahibi olup yüz binlerin hakkını yiyenler CHP'li. Bu paraların bir kısmını kurdukları suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar da CHP'li. Soruşturma başlayınca itiraf sırasına girenler, savcıya bilgi belge yağdıranlar CHP'li ama suçlu AK Parti. Partiniz içindeki itirafçılık yarışına bizi karıştırmayın.

Anayasanın bize verdiği yetkilerin, görev ve sorumlulukların dışına çıkmıyoruz. CHP yönetimine hatırlatıyorum: Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün, boşuna. Macun tüpten çıktı. CHP'deki iç savaş sebebiyle olsa da yolsuzluk çarkınız deşifre oldu. Sağa sola çamur atmayı bırakın. Sokakları terörize etmekten vazgeçin. Kendinize zerre kadar saygınız varsa dürüst olun. Yapılan hırsızlıkları bile bile insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yargı, böyle bir kepazeliğin üzerinin kapatılmasına izin vermeyecektir. CHP'nin merhum genel başkanlarından Deniz Baykal, 2005'te "Siyasette dürüstlük" diyor. Önce ahlak diyor. Helal, haram korkusu diyor. CHP'de bir daha İSKİ benzeri skandallar olmayacak diyor.

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