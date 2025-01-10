Erdoğan, elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde yaptığı konuşmanın ardından yanına gelen çocuklara harçlık verdiği sırada elini öpen AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a harçlık verdi.

Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra yanına çağırdığı çocuklara hediye ve harçlık dağıttı.

Bu esnada AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da Erdoğan'ın yanındaydı. Çocukların ardından sıraya girerek Erdoğan'ın elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 lira harçlık verdi.

2006 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen ve şu anda AKP Aydın Milletvekili olarak görev yapan Seda Sarıbaş ile Erdoğan arasında yaşanan bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve yoğun şekilde eleştirildi.