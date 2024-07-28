Erdoğan elini öpmeyen çocuğa önce tokat attı, sonra harçlık verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de bir açılış töreninde elini öpmeyen çocuğa önce tokat attı, sonra harçlık verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de Toplu Açılış Töreni'nde elini öpmeyen çocuğa önce tokat attı, sonra harçlık verdi.

Erdoğan, 27 Temmuz'da Rize'de Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Erdoğan, konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Anahtar teslimi için sahneye gelen bir ailenin iki çocuğu önce geldi. Erdoğan, elini öpmeleri için çocuklara elini uzattı. Ailenin küçük çocuğu, el öpmeyip bir süre bakmasının ardından Erdoğan, çocuğa tokat attı.

Ardından Erdoğan, çocuğun elini öpmesi üzerine harçlık verdi.