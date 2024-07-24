Erdoğan: Emekli aylıklarında yaptığımız artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerinde

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sene sonunda enflasyonu hedefledikleri seviyeye indireceklerini (yüzde 38) iddia etti. Emekli aylıklarında yapılan artışı savunan Erdoğan, sefalet ücretinin enflasyon beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Konuşmasında CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, muhalif belediyeleri işbilmezlikle suçlayarak SGK'ye olan borçlarının tahsiline başlayacaklarını bildirdi. Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi hakkında da konuşan Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Kuzey Kıbrıs'a yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Federalizme dayanan tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok" dedi.

Devamla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, CHP'li belediyeleri beceriksizlik, işbilmezlik ve ideolojik bağnazlıkla hareket etmekle suçladı. CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını tahsil etmeye başlayacaklarını bildiren Erdoğan, "Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" dedi.

"EMEKLİNİNİ HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTTİK"

Konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlar da veren Erdoğan, enflasyonun yıl sonunda hedefledikleri seviyeye geleceğini savundu. Emekli aylıklarına yapılan artışa ilişkin konuşan Erdoğan, son 21 yılda emeklilerin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attıklarını iddia ederek, "2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul'a gelmesi beklenen sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyi savunan Erdoğan, "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yunan makamlarıyla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle din ve ibadet hürriyetiyle eğitim haklarına dair meseleler sürekli takibimizdedir. Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.

Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri neredeyse üç çeyrek asırdır haksızlığa, hukuksuzluğa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları adanın sadece yüzde 3'lük bölümüne sıkıştırılmak istenen Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken batılı kurum ve kuruluşlar hiçbir şey yapmadı. Bugün Gazze Soykırımı'nı seyrettikleri gibi Kıbrıs Türk halkına yönelik etnik temizlik teşebbüslerini de uzaktan izlediler.

Federalizme dayanan tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok. Duruşumuzu tekrar net bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs davasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyduk. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması için desteklerimizi de sürdürüyoruz.

Muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, işbilmezlik, ideolojik bağnazlık âdeta bunların paçalarından akıyor.

Ana muhalefet genel başkanına sesleniyorum; dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir, tutmadığınız sözlerin mahcubiyetinden daha fazla vaat vererek kurtulamazsınız. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.

ENFLASYONDA EN KÖTÜ TABLO GERİDE KALDI

Orta vadeli programın sonuçlarını görmeye başladık. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımızı inanıyoruz. Enflasyon inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kâr hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek yine yapacağız.

Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir.

Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünya'nın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl katlanarak artıyor.

Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Komisyonda kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üstüne yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir.

Teklif, Meclis tatile girmeden Genel Kurul'a sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."