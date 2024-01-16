Erdoğan emekli zammını açıkladı, e-Devlet sistemi çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarını açıklamasının ardından e-Devlet'te yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme erişim sağlanamıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5 ek zam yapıldığını ve en düşük emekli maaşının 10 bin Türk Lirası’na (TL) yükseltildiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı. Sisteme giriş yapıldığında "Bu sayfa çalışmıyor" hatası ile karşılaşan yurttaşlar mağdur oldu.