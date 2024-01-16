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Erdoğan emekli zammını açıkladı, e-Devlet sistemi çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarını açıklamasının ardından e-Devlet'te yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme erişim sağlanamıyor.

Güncel
  • 16.01.2024 20:11
  • Giriş: 16.01.2024 20:11
  • Güncelleme: 16.01.2024 20:17
Erdoğan emekli zammını açıkladı, e-Devlet sistemi çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5 ek zam yapıldığını ve en düşük emekli maaşının 10 bin Türk Lirası’na (TL) yükseltildiğini söyledi.

 Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı. Sisteme giriş yapıldığında "Bu sayfa çalışmıyor" hatası ile karşılaşan yurttaşlar mağdur oldu.

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