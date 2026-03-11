Erdoğan emeklilere 'müjde'yi verdi: İkramiye ve aylıklar bayram öncesi ödenecek

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 'müjde' veriyorum diyerek "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

AKP'nin bu haftaki grup toplantısı TBMM'de gerçekleşti. Toplantıda konuşan Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmeler ve Türkiye gündemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"81 vilayetimizin her karışında gece gündüz çalışan teşkilatımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum. Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz.

Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

"SÜFLİ VE SEVİYESİZ TARTIŞMALAR"

Önceki hafta yaşanan süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına ve milletin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşı'mızı okumalarını, anlayana kadar tekrar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

Sırf birilerinin işine gelmiyor diye ruh kökümüzü inkar mı edelim? 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim?

Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz ceddimize sırtımızı asla dönmeyiz. Biz aslımıza sırt dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlıyorsa yayınlasın bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkı sarılacağız.

Aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin,hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız.

Hiçbir dahili ve harici bedhahın bu hasletlere zarar vermesine, irademizi kırmasına, bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz.

86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyetinin hukukuna canımız pahasına sahip çıkacağız.

ORTADOĞU İÇİN DİPLOMASI ÇAĞRISI

Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz.

Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür.

Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz.

İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz.

Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da 'bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür' diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz.

Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bizim 'Sünnilik, Şiilik' gibi bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam.

Siyonist katliam şebekesinin, 'elin taşıyla elin kuşunu vurma' oyununa kesinlikle gelmemeliyiz.

Başta mezhep kavgası olmak üzere bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçte, azimde, kudret ve kuvvettedir.

Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, dil uzatanın dili yanar.

"Biz macera peşinde değiliz, gerilim peşinde asla değiliz. Biz, bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhu sükunun hakim olmasından yanayız.

Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz.

EMEKLİLERE 'MÜJDE'

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz."