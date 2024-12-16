Erdoğan: "Emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ''Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda emeklilerle buluştu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ''Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık. Enflasyondaki düşüş eğilimi inşallah bundan sonra hızlanarak sürecek'' dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz… Gayemiz geride örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Türkiye’yi her alanda söz ve etki sahibi ülke haline getirmektedir.

31 Mart Seçimleri emeklilerimizin ve sıkıntılarının ve beklentilerinin en fazla istismar edildiği bir dönem olmuştur. Muhalefet seçim propagandasını emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmak üzerine kurgulamış, haftalarca bunun üzerinde adeta tepinmiştir. Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamıyla vaat panayırları düzenlediler. Kim ne veriyorsa bundan beş fazlası mantığıyla Türk siyasetine popülizm hastalığını tekrar bulaştırdılar. Bundan ne yazık ki belli oranda netice de aldılar.

Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar… Seçim meydanlarında başka, göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ülkeye hayır da gelmez. Ülkemizin bu siyasetçi profilinden bu umut sömürüsünden eninde sonunda ama mutlaka kurtulacağına inanıyorum.

Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız… Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık. Enflasyondaki düşüş eğilimi inşallah bundan sonra hızlanarak sürecek. Enflasyon geriledikçe alım gücü de artacağı için bundan en fazla emeklilerimizin başında olduğu sabit gelirli vatandaşlarımız faydalanacak. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz yapacağız.''