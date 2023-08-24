Erdoğan: Emeklilerle ilgili gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız

Emeklilerle ilgili açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler ile ilgili gereken adımları yıl sonuna kadar atacaklarını belirtti.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin maaşlarına değinen Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız" dedi.

Erdoğan, "İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve emeklilerle ilgili şunları söylemişti: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."