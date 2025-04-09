Erdoğan: Emniyet birimlerimiz eşkıyalığa fırsat vermedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü dolayısıyla Beştepe'de emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturmada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının tutuklandığı dosyalara işaret eden Erdoğan, ülke genelinde "demokrasi ve adalet" talebiyle başlayan protestoları hedef aldı.

"AHLAKSIZ VE ALÇAK İFTİRALARLA TÖHMET ALTINDA BIRAKILMANIZA MÜSAADE EDEMEYİZ"

"Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir" diyen Erdoğan, "Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir."

Saraçhane'deki eylemler / Depophotos

Saraçhane'deki eylemler / Depophotos

GÖZALTI SIRASINDA İŞKENCE VE TACİZ İDDİALARI

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmalarının ardından devam eden protestolar, polislerin eylemcilere yönelik sert müdahalesine sahne olmuştu. Saraçhane'de gözaltına alınan bir genç ifade tutanağında işkence ve tacize maruz bırakıldığını anlatmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün yaptığı açıklamada, protestolarda tutuklanan gençlerin gözaltında yaşadığı muameleye ilişkin şunları söylemişti:

"Gençlerimize yönelik herhangi bir fiil gerçekleşmişse, somut olarak örnek varsa, bu konunun üzerine kararlılıkla gidilir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Gençlere yönelik böyle çirkin şeyler olmaz. Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde, adliyelerimizde her yerde kameralar var. İşkenceye sıfır tolerans politikası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adi suçlularla aynı koğuşa konulduğuna ilişkin birtakım dezenformasyonlar yapıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir yargılama süreci var, bu süreçte dosyaların durumuna, o kişilerin işledikleri fillere göre yargı ve takdir yetkisi mahkemelerindir. Tutuklama sebepleri de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bellidir. Mevzuatımız çerçevesinde, dosyadaki o kişinin işlediği fiile göre, mahkemeler karar verecektir."