Erdoğan: Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, ekonomi programının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını iddia ederek "Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı" dedi.

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde isim vermedeneski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu heef alan Erdoğan, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİMİZDEN HİÇBİR ŞÜPHE DUYMUYORUZ"

Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.

İsrail hedefine ulaşmamalı. Türkiye üzerinde birleştiğimizde her badireyi atlatırız, her türlü sıkıntıyı çözeriz. İç kalemizde bir gedik açılırsa dışarda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Gün bir olma, birlik olma hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz."