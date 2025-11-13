Erdoğan, Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kuzey Kıbrıs'ın yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'de gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret eden Erhürman, ziyaretin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Buradaki görüşmenin ardından Erhürman Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'deki külliyeye geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erhürman burada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Erhürman, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman ortak basın toplantısı yapacak.