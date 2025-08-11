Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşmasının konuşultuğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi."