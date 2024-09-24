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Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

Güncel
  • 24.09.2024 23:18
  • Giriş: 24.09.2024 23:18
  • Güncelleme: 24.09.2024 23:21
Kaynak: ANKA
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkevi’nde bir araya geldi.”

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