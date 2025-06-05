Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği için kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Paşinyan ise Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.