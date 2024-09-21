Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız, yanıt bekliyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda 4 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini aktaran Erdoğan, "Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim" dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, İsrail devletinin 'terör örgütü' gibi saldırılar düzenlediğini söyledi. Erdoğan, "Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir" diye konuştu.

ESAD'DAN YANIT BEKLİYOR

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir soru üzerine Suriye ile normalleşme adımları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile göüşme talebini daha önce ilettiğini anımsatan Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik bir soruya da "(BM Genel Kurulu)Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim.

İsrail, Gazze'yi Nazi kampına çevirdi. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğiz. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için tüm dünyaya önemli görevler düşüyor.

"İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ SALDIRIYOR"

İsrail bir kez daha devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği bu beraberliği gerçekleştirelim istiyoruz."