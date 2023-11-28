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Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüştü.

Güncel
  • 28.11.2023 18:10
  • Giriş: 28.11.2023 18:10
  • Güncelleme: 28.11.2023 18:14
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü
ANKA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

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