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Erdoğan, eski AKP Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güncel
  • 22.01.2025 21:34
  • Giriş: 22.01.2025 21:34
  • Güncelleme: 22.01.2025 21:36
Kaynak: AA
Erdoğan, eski AKP Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
FOTOĞRAF: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

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