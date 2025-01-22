Erdoğan, eski AKP Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.