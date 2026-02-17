Erdoğan Etiyopya'ya gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan, Addis Ababa'da ziyaret edeceği Adva Zafer Anıtı'na çelenk bırakacak. Ulusal Saray'da resmi törenle karşılanacak.

Daha sonra ise Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki devlet başkanı ülkeler arası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Daha sonra Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.