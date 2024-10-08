Erdoğan: "Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız" dedi.

Erdoğan, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Üniversitelerde kadın öğretim üyesi oranımız yüzde 46,5'ten OECD ortalamasının bir puan üzerinde yer alıyor. Sayısal artış bilimsel araştırmaları da artırmıştır. Üniversitelerde yaşanan değişimin bir diğer boyutu yabancı öğrencilerdir. Uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti. 198 ülkeden öğrenci var. Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu. Faşist çevrelerin propagandalarının tersine yabancı öğrenciler eğitim maliyetlerini kendileri karşılamaktadır.

"BATININ GAZZE SOYKIRIMI KONUSUNDA NASIL TAVIR TAKINDIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRDÜK"

Bilime, düşünceye, ilime verilen değer be kadar büyükse o ülkenin geleceği o kadar parlaktır.

Tüm eğitim sisteminin geliştirilmesini temel önceliğimiz saydık, 2002’de 76 olan üniversite sayısı bugün 208’e çıktı. 81 ilimizin hepsinde üniversite var.

Türkiye, üniversitelerinde 198 ülkeden öğrenciler var.

Türk üniversitelerine yakışan, bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır.

Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu.

Yurtlar konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemi ülkemize kazandırdık.

Türkiye, fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere batılı ülkelerin eleştirilerine maruz kaldı. Yıllarda ülkemize demokrasi dersi verdiler. Bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımı konusunda nasıl tavır takındıkları hep birlikte gördük.

"EĞİTİM, MİLLİ ŞUURLA DESTEKLENDİĞİ ORANDA BAŞARILI OLACAKTIR"

Üniversitelerimizin kanundaki görevlerini yaparken gençlerimizin karakter gelişimini de ihmal etmemesi önemlidir. Eğitim ancak milli şuur ile başarılı olacaktır. İyi eğitim almaları kadar vicdanlı, bilinci olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz.

Son günlerde şiddet olaylarını üzülerek izliyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu olayların önünde geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin içinde geçtiği problemleri yaşayacağız.

Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacak.

Tarihini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz. Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Üniversitelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Sizlerden ciddi manada destek bekliyoruz."