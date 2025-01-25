Erdoğan: Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle mücadeleyi farklı devam ettiririz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Hedefimiz 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanmak" dedi.

'Terörle mücadele' mesajı veren Erdoğan, "Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Terör bariyeri ortadan kalkınca daha sıkı kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.

İmralı ile kurulan temas sürecine değinen Erdoğan, "Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle verdiğimiz mücadeleyi çok daha farklı devam ettiririz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu'nun fetih kapısında, büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi kucaklayacağız. Milletimizin kamplaşmasına fırsat tanımayacağız.

2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il, 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçeye nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntılarla uğraşırız.

İÇ KAVGALARLA TÜRKİYE'NİN VAKTİNİ HEBA ETTİLER

Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirliyoruz. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikleriyle aramıza duvarlar ördüler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Sadece milletimin fertleri içinde değil, yüz milyonlarca kardeşimizle aramızı açmaya kalktılar. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülke ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar.

40 yıldır devam eden terör belasından ülkemizi kurtarınca hedeflerime tam yol devam edeceğiz. Terör bariyeri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacağız. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve bölgemizde oluşan avantajlı iklimi terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak görüyoruz.

Son haftalarda ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle verdiğimiz mücadeleyi çok daha farklı devam ettiririz.

85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz."