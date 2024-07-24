Erdoğan: Federalizme dayanan tekliflere karnımız tok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlık iradesini kırmaya yönelik politikalar artarak devam ediyor. Federalizme dayanan tekliflere karnımız tok.

Muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz."

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