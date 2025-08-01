Erdoğan, FETÖ’den ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Mehmet Tunç'un cezasını kaldırdı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 2016'da İBB’de Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Tunç’un cezasını kaldırdı.

15 Temmuz 2016'da AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Tunç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Tunç'un kalan cezası yaşlılık halinden kaynaklı kaldırıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 26 ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 25/5/2018 tarihli ve E:2017/208, K:2018/84 sayılı kararıyla Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 6/10/1938 doğumlu, 11390154914 T.C. kimlik numaralı Mehmet TUNÇ'un kalan cezası, Adalet Bakanlığının 7/9/2023 tarihli ve 76919 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 24/5/2023 tarihli ve 11113 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.”