Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin bölge barışı için şart olduğunu belirten Erdoğan, "Bölgedeki yerleşimci şiddetinden endişe duyuyoruz" dedi. Abbas ise, "Filistinliler olarak haklı, meşru haklarımızı koruyabilmek için gerekli çabalarımızı yapmaktayız ama uluslararası toplum bu konuda aciz kalıyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından liderler ikili görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan şöyle konuştu:

“CAN KAYIPLARINDAN, YASA DIŞI YERLEŞİMLERİN GENİŞLETİLMESİNDEN VE YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ”

“Bugünkü görüşmemizde Filistin’deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkânımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine olan desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta BM olmak üzere, uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Filistin’deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, Filistin devleti ve halkına baş sağlığı diliyorum.

"BÖLGEDE ADİL VE KALICI BARIŞIN TEK YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir.

Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını arttırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. BM parametreleri temelinde, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum.”

ABBAS: TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN HALKINA VERMİŞ OLDUĞU DESTEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Türkiye’nin Filistin halkına ve Kudüs’ün savunularak bağımsızlığın kazanılması yönündeki desteklerini önemsediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bağlamda Türkiye’nin de her daim daha çok girişim ve atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Son dönemde gerçekleşen seçimlerde başarınızdan dolayı da sizi kutlarım.

Bugün burada iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bağlamında neler yapabileceğimizi görüştük. İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. Bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ile Türkiye’deki girişimcilerin katkısıyla Cenin Organize Sanayi Bölgesi’nin yakında faaliyete geçecek olmasından da mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı, radikal tutumuyla tüm barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamıyla sömürgeye dayalı yaklaşımıyla bu sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir.

"BM TARAFINDAN ALINAN YAKLAŞIK BİN KARARDAN HİÇBİR TANESİ UYGULAMAYA GEÇMEMİŞTİR"

Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ve Filistin halkına karşı işlenen suçlara kayıtsız kaldığını görmektedir. BM tarafından alınan yaklaşık bin karardan hiçbir tanesi uygulamaya geçmemiştir.

Türkiye her daim Filistin’in uluslararası arenada haklarını savunmakta ve bu bağlamda siyasi girişimlerini sürdürmektedir. Tamamıyla BM’de de aynı şekilde tam üyelik elde etmesi önemli.

Kahire’de tekrardan ulusal uzlaşıyı yerine getirmek için girişimde bulunmaktayız. Amacımız tamamıyla Filistin halkını ve topraklarını tehdit eden her sıkıntının ve zorluğun, problemin ortadan kaldırılması olmuştur. Sizlere, Türkiye devletine ve çok kıymetli Türk halkına Filistin davasın ve Filistin halkının yanında yer almasından dolayı minnettarlığımızı ifade ederken bu ziyarette de bize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimizi arz etmek isteriz.”