Güncel
  • 18.09.2025 16:29
  • Giriş: 18.09.2025 16:29
  • Güncelleme: 18.09.2025 16:34
Kaynak: AA
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Mahmud Abbas, daha sonra görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

