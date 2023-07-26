Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Saray'da yaptığı üçlü görüşme basına kapalı gerçekleşti.
"2 DEVLETLİ ÇÖZÜM"
Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Filistin Devleti'nin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik" derken 'iki devletli çözüm' çağrısını yineledi.
Kıymetli kardeşim, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bahtiyarlık duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2023
Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. 🇹🇷🇵🇸… pic.twitter.com/3Bs0kA2eLq