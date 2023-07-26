Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Güncel 26.07.2023 14:44 Giriş: 26.07.2023 14:44

Güncelleme: 26.07.2023 14:50 Kaynak: AA

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