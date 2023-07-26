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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Güncel
  • 26.07.2023 14:44
  • Giriş: 26.07.2023 14:44
  • Güncelleme: 26.07.2023 14:50
Kaynak: AA
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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Saray'da yaptığı üçlü görüşme basına kapalı gerçekleşti.

"2 DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Filistin Devleti'nin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik" derken 'iki devletli çözüm' çağrısını yineledi.

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