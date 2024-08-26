Erdoğan 'formülü' buldu: "Ancak bir olursak zorlukların üstesinden geliriz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Davamız toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır. Zaman değişir, asırlar değişir ama bu değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır, karakter aynı karakterdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Birlik, beraberlik çağrısı yapan Erdoğan, "Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz" dedi.

"FİTNE ODAKLARINA GEÇİT VERMEDİK"

"Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"1071'den 2071'e uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadelelerle bunu gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz."