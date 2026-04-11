Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Macron, görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna savaşı ve Güney Kafkasya’daki barış sürecinin ele alındığını bildirdi.

Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı ABD-İsrail- İran savaşında varılan ateşkese saygı gösterilmesi ve bunun özellikle Lübnan’da uygulanması çağrısında bulundu. Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm.

Öncelikle Yakın ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık; ateşkese saygı gösterilmesi ve Lübnan’da uygulanması çağrısında bulunduk, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık ve güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğinin altını çizdik.

Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine uygun, Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanan adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkı sunmayı amaçlayan Gönüllüler Koalisyonu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızı da ele aldık.

Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perspektifinde, Fransa’nın Güney Kafkasya’da barış sürecine verdiği desteği yineledim. Bu sürecin bölgenin yeni bir sayfa açmasına, açık sınırlar ve artan bölgesel iş birliğiyle ilerlemesine olanak sağlaması gerektiğini belirttim.

Son olarak, diyalog ve ikili işbirliğimizi derinleştirmeye devam etme gerekliliği konusunda mutabık kaldık."