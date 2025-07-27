Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.