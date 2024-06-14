Erdoğan, 'G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile görüştü

G-7 Liderler Zirvesi’ne katılmak için İtalya'ya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Joe Biden ile oturum sırasında sohbet etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Brindisi şehrine geldi.

Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

G7 YÜKSEK DÜZEYLİ OTURUMA KATILDI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nda ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında sohbet etti.

Erdoğan, oturum öncesinde de Joe Biden ile ayaküstü konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki isim bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

İKİLİ TEMASLARErdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Erdoğan, Al Nahyan ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.



Erdoğan, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.