Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere geldiği Borgo Egnazia'da G7 Zirvesi'ne katılan ülke liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında ve sonrasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile sohbet ettiği görüldü.