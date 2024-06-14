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Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Güncel
  • 14.06.2024 21:31
  • Giriş: 14.06.2024 21:31
  • Güncelleme: 14.06.2024 21:33
Kaynak: iHA
Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
FOTOĞRAF: İHA

İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere geldiği Borgo Egnazia'da G7 Zirvesi'ne katılan ülke liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında ve sonrasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile sohbet ettiği görüldü.

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