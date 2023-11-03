Erdoğan: Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, zirvede açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz."

"Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır" diyen Erdoğan, "Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik yardımlara değinen Erdoğan, "Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.