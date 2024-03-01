Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, bir soykırım girişimi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara yönelik konuştu. Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir" diye konuştu. Türkiye'de yaşayan sığınmacılar ile ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"21. yüzyıl, beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte, kural temelli uluslararası düzen anlamını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir.
"Dayanışma, adalet ve güven gibi temel kavramlardan yoksun olan cari uluslararası sistem asgari mesuliyetlerini bile yerine getiremiyor.
"Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Doğru bildiklerimizi söylemek hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir.
Çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.
Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir.
Ayrıntılar geliyor...