Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, bir soykırım girişimi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara yönelik konuştu. Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir" diye konuştu. Türkiye'de yaşayan sığınmacılar ile ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Siyaset 01.03.2024 15:41 Giriş: 01.03.2024 15:41

Güncelleme: 01.03.2024 15:56 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos