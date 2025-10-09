Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, sahada denetleyeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze için oluşturulacak görev gücünde yer alacağını söyledi. Erdoğan, "Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde Gazze'deki ateşkes planına değinen Erdoğan, "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Ateşkes planı için ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha teşekkür eden Erdoğan, Trump'ın İsrail’in ateşkese teşvik edilmesinde "güçlü bir irade" sergilediğini savundu.

"YENİ REFORMLAR PLANLIYORUZ"

Devamla eğitim sistemine yönelik mesajlar veren Erdoğan, eğitime en fazla yatırımı yapan hükümetin kendi hükümetleri olduğunu iddia etti.

Eğitim alanında yeni reformlar planladıklarını kaydeden Erdoğan, "Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebileceği uygulamalı ve araştırma planlı modeller geliştireceğiz. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunabileceği yapısal reformları gündeme alacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2025-2026 Yükseköğrenim Akademik Yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mısır'dan müjdeli haber geldi. Gazze'de ateşkesin tesisi için çaba içindeydik. Bugün imzalar atıldı, anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz.

Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını takip edeceğiz.Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız.

İsrail’in ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum.

"EĞİTİME EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPAN HÜKÜMET BİZ OLDUK"

Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu essiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz.

Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz.

Ailesinin maddi durumu ne olursa olsun okumak isteyen gençlerimiz yükseköğretim imkanlarından çoğunlukla kendi ilinde rahatlıkla faydalanabiliyor. Üniversite harçları sorununu çözüme kavuşturduk. Kredi ve burs imkanlarını genişlettik.

"DERS PLANLARINI SADELEŞTİRECEĞİZ"

Küresel eğitim vizyonumuzu idrak edemeyen çevrelere şunları hatırlatmak isterim. Misafir öğrencilerimize ayrılan kontenjan vatandaşlarımıza ayrılanlardan tamamen farklıdır.

Yükseköğretim sistemimizin uluslararası konumunu güçlendiren bir başka mühim gelişme ise şudur; Son yıllarda üniversitelerimiz kampüslerini yurt dışına taşıyarak kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde yeni akademik birimler kurmaya başladı. Türk devletleri teşkilatına üye ülkelerle akademik ve kültürel işbirliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz.

Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebileceği uygulamalı ve araştırma planlı modeller geliştireceğiz. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunabileceği yapısal reformları gündeme alacağız.

Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Yeni düzenlemeleriz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor bu düşüncelerle 2025 2026 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hocalarımız öğrencilerimize üniversite çalışanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum sizleri bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Lümpen bir ırkçılık, dar bakış açısıyla uluslararası öğrencileri hedefe koyanlar Türkiye'nin uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacak. Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak. 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılının hocalarımız, öğrencilerimiz ve üniversitelerimizde görevli personelimizle birlikte Ülkemiz ve Milletimiz için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."