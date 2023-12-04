Erdoğan: Gazze kasabı olan Netanyahu yargılanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, BM'nin kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktığını dile getirdi.

"Genel Sekreter Sayın (Antonio) Guterres'in samimi gayretleri, maalesef bizzat güvenlik konseyi üyeleri tarafından sabote edildi" diyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, burası çok önemli, 121 evet oyuyla kabul edilen karar, insanlığın vicdanına tercüman olması bakımından kıymetli bir adımdır. Ancak bu karar Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısı nedeniyle kadük kaldı. Akan kanın durması noktasında tesirli olamadı. Maalesef 40 çekimser oyla birlikte 161 ülkenin iradesi yok sayılıyor. Sadece bu tablo bile 2 milyarlık Müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı göstermeye kafidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir tarafta 'savaş dursun, daha fazla kan akmasın' diyen 121 ülke var. Diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var ve bu 3-5 ülke ne zaman 'tamam' derse ancak o zaman harekete geçen bir küresel mekanizma var. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir."

"NÜKLEER SİLAH MESELESİNİN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin de unutulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"İsrail'in atom bombası var mı? Var ama sorarsan 'yok' diyorlar. Biz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ve şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır."