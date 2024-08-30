Erdoğan: Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu cami açılışına katıldı.

Erdoğan daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Konuşmasına diplomasını alan öğrencileri tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Tarihimiz boyunca devlet komutan, millet asker olmuştur. Her Türk asker doğar" dedi.

30 AĞUSTOS MESAJI

Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık bin yıldır vatanımızın edebi muhafızlığını yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir.

Cumhuriyetimize giden yolu açan bu zafer kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'da muzaffer ordumuza, "Meydan Muharebesinde zalim bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Asil milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Büyük Türk Milleti istikbalinden emin olduğunda haklıdır. Herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim."

TSK için 'milletimizin ta kendisi' diyen Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Onurla taşıdığı ay yıldızlı bayrak ile dünyanın mazlum milletleri için de bir umut kaynağıdır" ifadesini kullandı.

"SOYDAŞIMIZIN MESELESİ, BİZİM MESELEMİZDİR"

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yaşadığını öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"En büyük zaafiyet göstergesi bile milletimizi büyük bir riskle karşı karşıya bırabilir. Anadolu'yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği, boşvermişliği, ataleti kaldırmaz. Nerede bir soydaşımız varsa meselesi, bizim meselemizdir. İki devlet tek millet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki tüm milletimizle kalbimiz aynı atmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal'in düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına nasıl gözümüzü kapatabiliriz? İstanbul ile Kudüs'ü kim ayırabilir? Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir? Gazi, niçin Bingazi'deydi? Hepsi vatan aşkıyla devam eden bir heyecanın adımıydı. Gazi Mustafa Kemal'in ayak izinin olduğu topraklara bakmak bile bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamak için önemlidir. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır."