Erdoğan: Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda açıklamalarda bulunuyor.

Burada yaptığı konuşmada doğum artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" dedi.

Çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu kaydeden Erdoğan, kadınların çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremediğini söyledi. Erdoğan, doğum artış hızındaki düşüşün ekonomik etkenlerine ilişkin ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem kültür ve sanat kurulumuz hem de Aile Bakanlığımız ufuk açıcı işlere imza atıyor. Dün başlayan Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu işte bu çalışmalardan biridir. Geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Akademik toplantılarda yapılan tetkik ve teşhisler elbette önemlidir. Fakat hepsinden önemlisi tüm bunlardan hareketle somut ve uygulanabilir çözümler elde etmektir. Tartışmaların sağlam zemine oturması çok önemlidir.

Aile bir okul hükmündedir. Aileye baktığımızda milleti görüyoruz. Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar şuurlu olursa toplum da o kadar güçlü olur. Huzurlu aile güçlü millet diyoruz. Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda da onu meydana getiren büyük medeniyeti görüyoruz. Aile güçlenmeden millet-devlet yaşamaz.

LGBT'Yİ HEDEF ALDI

Aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

Nüfusumuz artıyor ancak nüfus artış hızımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor.

"YÜK KADINLARIN OMZUNDA"

Çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bundaki temel etken şüphesiz şehirde kadınların daha fazla yalnızlaşmasıdır. Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bir bölümü kadınların omuzlarında yükseliyor. Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Veriler bize gençlerin geç yaşlarda evlendiğini gösteriyor. Toplum olarak giderek daha çok bireyselleşiyor bunun sonucu olarak daha fazla yalnızlaşıyoruz.

Kırdan kente göçün yanı sıra neoliberal kültürün de etkisiyle hayatımızın her alanında köklü değişiklikler meydana geliyor. Aile kurumuna yönelik çalışmalarımıza hız verdik. 2025 senesini aile yılı ilan ettik. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Doğum yardımlarımıza da ivme kazandırdık. Önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus 10 yılı olarak ilan ettik."