Erdoğan: Görevdeki öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor. 21 yılda artan derslik ve öğretmen sayısıyla övünen Erdoğan, "Görevdeki öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık" dedi.
"Öğretmenlerin ayrlık ücretlerinde bu yıl içinde yüzde 91 oranında artış yapmış olacağz. Lisans öğrencilerinin burslarını da yükseltiyoruz. Döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz."
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