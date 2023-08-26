Erdoğan gözünü yerel seçimlere dikti: Hedefinde yine muhalefet var

Genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamalarda sık sık yerel seçimlere işaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Malazgirt'te yaptığı konuşmada da seçim mesajı verdi, muhalefeti hedef aldı. Seçmene seslenen Erdoğan, "İllerimizi, bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız?" diye sordu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt'te konuştu, bir kez daha yerel seçim mesajı verdi.

Genel seçimlerin ardından gözünü yerel seçime çeviren Erdoğan, konuşmalarında sık sık muhalefeti hedef almayı sürdürüyor.

Bugün Malazgirt'te yaptığı konuşmada da seçmene seslenen Erdoğan, "31 Mart'a hazır mıyız?" diye sordu. Muhalif belediyeleri hedef alan Erdoğan, şöyle devam etti: "İllerimizi, bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız?"

Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yapan Erdoğan, "Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyet'in yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu'yu bizi vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Sultan Alparslan'ın bize emaneti olan bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Malazgirt öyle sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok öncesinden beri zaten buradaydık.

Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur. Malazgirt, Edirne'nin de İstanbul'da büyük kardeşidir. Bizi büyük zaferlere götüren çıkış işte burasıdır.

Her ilimizin, ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri ayrıdır. Malazgirt, sahip olduğu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir.

Bu topraklar bin yıldır, üzerinde dalga dalga yükselen nidalarla feyizleniyor. Bu topraklarda yaşayan insanlar kökenlerine, meşreplerine bakmaksızın aynı gaye uğruna kenetleniyor.

Bin yıllık varlığımıza rağmen bize Anadolu'yu yar etmek istemeyenlerin sürekli kardeşliğimize, birliğimize saldırmalarının nedeni budur. Sanmayın ki bunların dertleri Türklerdir, Kürtlerdir. Sanmayın ki bunların gayesi demokrasi, refahtır. Bunların tek derdi o kadim köprüyü yıkarak yeniden kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde bu hedef için her değeri istismar eder, her şeyi kullanırlar.

Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyet'in yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz."