Erdoğan güç kaybediyor: “Başarılı siyasetçi” listesi değişti

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin siyasete etkisini ortaya koyan bir yeni araştırmanın sonuçları daha açığa çıktı.

Türkiye Raporu’nca gerçekleştirilen son araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları” olarak öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçildi.

Başarı puanlarını ölçüldüğü ankette, liderler arasına Kasım ayında kurulan Anahtar Parti'nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da eklendi. Ağıralioğlu, 3,5 puan alarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yedinci sırayı paylaştı.

YAVAŞ LİSTE BAŞINDA

Listenin başındaki isim ise dikkati çekti. İmamoğlu ile birlikte ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Mansur Yavaş’ın liste başında olduğu öğrenildi. Siyasetçilerin 1 ila 10 puan arasında derecelendirildiği araştırmada Yavaş’ın aldığı puan 5,8 oldu.

İMAMOĞLU DA ÜST SIRALARDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun puanı ise kayıtlara 4,7 olarak geçti. İmamoğlu da çalışmaya göre, “En başarılı ikinci siyasetçi” olarak puanlandı.

Abdullah Öcalan çıkışı ile gündeme oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın gerisine düşerek araştırmada kendisine altıncı sırada yer buldu.